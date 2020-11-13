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Hes Kablo Kayserispor'a şok! Wilfried Kanga koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Hes Kablo Kayserispor'da forvet futbolcusu Wilfried Kanga'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kanga, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

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Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği forvet futbolcusu Wilfried Kanga, Koronavirüs'ün pençesine düşen isimlerden oldu.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Son gerçekleştirilen PCR testi pozitif çıkan Kanga, karantinaya alındı. Siyahi futbolcu Wilfried Kanga, önümüzdeki hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan Süper Lig müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

Vaka sayısı 6'ya yükseldi

Hes Kablo Kayserispor'da daha önce Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru ve Joseph Attamah da koronavirüse yakalanmıştı.

Ayrıca açıklamada bir antrenörün daha Covid-19'a yakalandığı belirtildi:

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