Antalya'nın kadın polisleri poligonda erkek meslektaşlarına taş çıkarttı
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler pandemi sürecine rağmen atış eğitimlerine kesintisiz devam ediyor.
Poligonda bir araya geen kadın polisler, Meslektaşlarının Lara Croft olarak andığı atış eğitmeni Başpolis Nisa Aydın yönetiminde tabanca ve tüfeklerle yaptıkları eğitimlerde erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.
Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'na gelen polislere ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor.
Ardından 'kuru eğitim' olarak tanımlanan silah tanıtımı, eğitimde yapılacakların ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapılıyor.
Son olarak aktif silah eğitimine geçilmeden önce pandemi kuralları, ve güvenlik ön planda tutuluyor. Aydın'ın gözetiminde çelik yeleklerini giyen polis memurları, kullanacakları silahlardaki son kontrolleri gerçekleştirdikten sonra nefes kesen eğitime başlıyor.