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Çorum'da belediye başkan yardımcısı caddede sigara içen gence sordu: Delikanlı...

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı. Denetimlere katılan belediye başkan yardımcısı, sigara içen bir gencin yanına yaklaşarak, "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak" dedi.

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İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen ek genelgeyle, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Çorum'da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı. Gazi caddesindeki denetimlere katılan Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, açık alanlarda sigara içenleri uyardı. 

Yasaktan haberi olmadığını söyleyen bazı kişiler, Candan'ın uyarısı üzerine sigaralarını söndürdü. Parkta sigara içen bir genci uyaran Candan, "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak?” dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını dile getirdi. 

'Sigara, koronavirüs bulaşmasını etkileyen bir faktör'

Denetimler sonrası açıklama yapan Candan, "İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelgeyle bazı yeni kısıtlamalar geldi. Bunlardan en önemlisi de açık alanlarda sigara içme yasağı. Sigara, koronavirüs bulaşmasını etkileyen bir faktör. Biz de Çorum’da İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun belirlediği alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu halkımıza hatırlatıyoruz. Bilgisi olmayanları uyarıyoruz. Bu salgını atlatmamız için kurallara hakkıyla uymamız gerekiyor” dedi.

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