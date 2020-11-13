BIST 1.279
DOLAR 7,72
EURO 9,13
ALTIN 470,61
HABER /  YEREL

Vicdansızlık! Samsun'da AVM'de terk edilmiş bebek bulundu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde terk edilmiş bebek bulundu. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) terk edilmiş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde bebek bulunduğunu gören vatandaşlar, görevlilere haber verdi.

Görevlilerin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, üzerinde pembe kıyafet bulunan genç bir kadının kucağındaki bebekle tuvalete girdiği, bir süre sonra bebek olmadan çıktığı belirlendi.

Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, AVM'de inceleme yaptı. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakırköy'de yayaların üzerine araç süren şahsa 9 yıl 3 ay hapis cezası
Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Üst damağında yara çıktı konuşamıyor
İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini! Merkez Bankası açıkladı
Türkiye’nin ilk Vlogger Akademisi başladı
Emmanuel Macron: Ermenistan'ın yanındayız Dağlık Karabağ için Erivan'a insani yardım göndereceğiz
Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz'ü bitiriyor! İşte transfer taktiği
ÖNCEKİ HABERLER
TÜBİTAK'tan girişimcilere 200 bin lira hibe! İşte şartlar ve son başvuru tarihi...
Beşiktaş'ın TFF'den karantina süresi talebi
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan takdir toplayan davranış! Kadınlara protokolde yer açtı
Çorum'da belediye başkan yardımcısı caddede sigara içen gence sordu: Delikanlı...
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
MHRS randevu alma vatandaş girişi 2020 nasıl yapılır?
Yorumlar 1 yorum