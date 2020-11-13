Vicdansızlık! Samsun'da AVM'de terk edilmiş bebek bulundu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde terk edilmiş bebek bulundu. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) terk edilmiş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde bebek bulunduğunu gören vatandaşlar, görevlilere haber verdi.

Görevlilerin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, üzerinde pembe kıyafet bulunan genç bir kadının kucağındaki bebekle tuvalete girdiği, bir süre sonra bebek olmadan çıktığı belirlendi.

Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, AVM'de inceleme yaptı. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.