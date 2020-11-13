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Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Üst damağında yara çıktı konuşamıyor

Cübbeli Ahmet Hoca oarak bilinen Ahmet Mamut Ünlü'nün damağında oluşan yaralardan dolayı konuşmakta zorluk çektiği açıklandı. Cübbeli Hoca'nın Lâlegül televizyonudaki “Haftanın Sohbeti” adlı programı da iptal edildi.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Lâlegül isimli televizyon kanalında yapacağı “Haftanın Sohbeti” adlı programı iptal etti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, damağında oluşan yaralar nedeniyle konuşmakta zorluk çektiği ifade edildi.

Öte yandan Cübbeli Hoca'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi. Lâlegül TV’de sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen program yerine, sağlıkla ilgili olan “Şifa-i Şerîf Dersi” adlı programın yayınlanacağı duyuruldu.

Üst damağında yara çıktı konuşamıyor!

Açıklamada, “Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin genel olarak sağlığı yerindedir ancak üst damağında oluşan yaralar nedeniyle konuşmakta zorluklar çekmektedir. Bu sebepten dolayı bu akşam Lâlegül Tv / Fm'de ‘Haftanın Sohbeti’ yerine önemine binâen saat 20:45’te ‘Şifâ-i Şerîf Dersi’ yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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