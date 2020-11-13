BIST 1.281
DOLAR 7,73
EURO 9,14
ALTIN 468,48
HABER /  YEREL

Samsun'da kahvaltıya çağıran ailesi boğazı kesik halde buldu

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da 41 yaşındaki kişi boğazı kesilmiş halde evinde ölü olarak bulundu.

Abone ol

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim Kıvrak (41) evinde odasında ailesi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay 112 ekiplerine ve polise haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Kıvrak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Abdülkerim Kıvrak'ın ailesi polise verdikleri ifadede oğullarını sabah kahvaltıya çağırdıklarını, kahvaltı yapmak istemediğini söylediğini ve daha sonra merak edip yanına gitmek isteyince odasının kapısının kilitli olduğunu belirterek, komşunun yardımıyla kilitli kapıyı açınca onu kanlar içinde buldukları söyledi.

Abdülkerim Kıvrak'ın intihar ettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emmanuel Macron: Ermenistan'ın yanındayız Dağlık Karabağ için Erivan'a insani yardım göndereceğiz
Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz'ü bitiriyor! İşte transfer taktiği
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a uyarı: Bir bireye bağlılık yemini etmedik
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: FETÖ'nün oluşturduğu yöntemlerdir
İlk sondaj 2021 yılında! Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da 3 kadın kocalarından ayrı yaşıyor! 11 çocukla beraber
AK Parti'li Özhaseki restorasyonu tamamlanan Yıldırım Bayezid Türbesi'nin açılışını yaptı
Karikatür davası! Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemi
Nevşehir'de korkunç olay!İş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
Formula 1'de ilk antrenman turu yapıldı
Cuma mesajları kısa ve öz resimsiz hayırlı cumalar sözleri
Yorumlar