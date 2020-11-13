BIST 1.281
DOLAR 7,73
EURO 9,14
ALTIN 468,48
HABER /  MEDYA

Karikatür davası! Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Abone ol

Gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya hesabında 20 Mart 2020 tarihinde karikatürist Mehmet Birol Çün'ün çizdiği karikatürü paylaştığı gerekçesi ile, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Enver Aysever hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunun unsurlarının taşıyan paylaşımlarda bulunduğuna ilişkin ihbar yapıldığı belirtildi. 

İhbar üzerine şüpheli hakkında soruşturmaya başlandığı bilgisine yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında araştırma raporu hazırlandığı, raporda, şüphelinin 20 Mart 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında ihbara konu suçu işlediği yönünde tespite yer verildiği belirtildi. İddianamede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kolluk güçleri tarafından ifadesinin alındığı, ifadesinde dini ticarete alet edenlere yönelik eleştiri nedeniyle karikatürü paylaştığını söylediği belirtildi. 

1.5 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, somut olayda şüpheli Aysever'in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu karikatürün içeriği ile dini değerleri aşağılama kastı ile hareket ettiği savunularak, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. 

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

Karikatürist hakkında da İzmir'de dava açıldı

Enver Aysever hakkında dava açılmasına neden olan karikatürist Mehmet Birol Çün hakkında da İzmir'de dava açıldı. 

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Çün'ün çizdiği karikatür ile, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediğini öne sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Emmanuel Macron: Ermenistan'ın yanındayız Dağlık Karabağ için Erivan'a insani yardım göndereceğiz
Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz'ü bitiriyor! İşte transfer taktiği
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a uyarı: Bir bireye bağlılık yemini etmedik
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: FETÖ'nün oluşturduğu yöntemlerdir
İlk sondaj 2021 yılında! Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de korkunç olay!İş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
Formula 1'de ilk antrenman turu yapıldı
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, hayatının şokunu yaşadı
Isparta'da vakalar arttı! Bir köye giriş çıkışlar 26 Kasım'a kadar yasaklandı
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler kendini böyle savundu
Bir Başkadır Ruhiye kimdir kim oynuyor Funda Eryiğit dizileri
Yorumlar