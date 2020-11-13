Galatasaray'da koronavirüs vakası! Pozitif futbolcu belli oldu

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray, ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncusunun orada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Süper Lig ekibi Galatasaray, ülkesinin milli takımıyla kampta olan bir futbolcusunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.

Omar Elabdellaoui'nin testi pozitif

Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor"