Galatasaray'da koronavirüs vakası! Pozitif futbolcu belli oldu
Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray, ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncusunun orada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Süper Lig ekibi Galatasaray, ülkesinin milli takımıyla kampta olan bir futbolcusunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.
Kamuoyunun bilgisine pic.twitter.com/07CdPUpbqZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 13, 2020
Omar Elabdellaoui'nin testi pozitif
Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor"
Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget. NFF vil holde en pressekonferanse senere i ettermiddag.— NorgesFotballforbund (@nff_info) November 13, 2020