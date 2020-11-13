İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: FETÖ'nün oluşturduğu yöntemlerdir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın tartışma yaratan açıklamalarına ilişkin sert konuştu. Ergun, "Yöntemlere baktığınız zaman İYİ Parti ile ilgili söylediği, oluşturmaya çalıştığı yöntemler geçmiş dönemde FETÖ'nün oluşturduğu yöntemlerdir." tepkisi gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Metin Ergun, Mustafa Cihan Paçacı ve Ümit Özlale, Balıkesir il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Ümit Özdağ'ın suçlamalarına ilişkin "Bu durum bizler için çok ciddi bir soru işaretidir." diyen Genel Başkan Yardımcısı Ergun, İYİ Parti'nin zemin bulup güçlenmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu stratejiyi birlikte mi oluşturdurlar?"

Burada bu güçlenmeyle birlikte bazı arkadaşlarımızın, kişilerin, kurumların belki de rahatsızlıkları dile getirilmeye başlandı. Buradan soruyoruz, Ümit Özdağ Bey İYİ Parti'de disiplin kuruluna sevk edildiği gün kendi bürosunda hangi partinin üst seviyedeki bir yöneticisiyle beraberdi? Bu stratejiyi birlikte mi oluşturdurlar? Bu sorunun cevabını kendisinin çıkıp vermesi gerekiyor. Türk siyaseti bu tip şeyleri çok gördü.

"FETÖ'nün oluşturduğu yöntemlerdir"

İYİ Parti'nin millete hizmet etmeye devam edeceğini belirten Ergun, "(Ümit Özdağ'ın açıklamaları) Yöntemlere baktığınız zaman İYİ Parti ile ilgili söylediği, oluşturmaya çalıştığı yöntemler geçmiş dönemde FETÖ'nün oluşturduğu yöntemlerdir. Bu durum bizler için çok ciddi bir soru işaretidir." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir soru işareti"

Ergun, Ümit Özdağ için "FETÖ'cüdür" demediğini belirterek, "Ama kullanılan yöntemlere baktınız zaman Türkiye'de 2010'lu yıllardaki FETÖ'nün kullandığı yöntemlere benzer yöntemler kullanılıyor. Bu da ciddi bir soru işaretidir. Biz de bunun peşindeyiz." dedi.

"Her siyasi partide kişisel bazda problemler çıkabilir"

Mustafa Cihan Paçacı da İYİ Parti'nin kurulduğu günden bugüne ilkelerini koruduğunu belirtti.

Her siyasi partide kişisel bazda bazı problemler çıkabileceğine değinen Paçacı, "İYİ Parti'de de son dönemde kongreden kaynaklanan bazı arkadaşlarımızın itirazları oldu ama bugün için partimizi etkileyecek bir rahatsızlık söz konusu değildir. Farklı sesler duyulabilir, bunlar doğaldır. Eğer burada disiplini bozacak bir hadise oluyorsa ve o noktaya taşınıyorsa tabi ki disiplin kurulundaki arkadaşlar da kendi görevini yapacaklardır." diye konuştu.

Ümit Özlale ise parti içindeki aykırı seslerin kendilerini yollarından çevirmeyeceğini ve daha da güçlenerek yollarına devam edeceklerini dile getirdi.