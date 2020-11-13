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Aydın'da fotoğraflarını dağıtırım demişti! Öldüren şantajda yeni gelişme

AYDIN Efeler'de trenin altına atlayarak canına kıyan Sibel Aksoy'u, elindeki uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaparak intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan Oktay Ö. şantajdan 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile tehdit nedeniyle 6 ay hapisle cezalandırıldı.

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23 Kasım 2018 tarihinde yaşanan olayda, 43 yaşındaki Sibel Aksoy, kendini trenin önüne atarak yaşamına son vermişti. Korkunç ölümün ardından Sibel Aksoy'un yakınları, intihardan 10 gün önce Oktay Ö'nün kendisinden ayrılmak isteyen Sibel Aksoy'a, "Benden ayrılırsan cep telefonumda bulunan sana ait fotoğrafları köye dağıtırım. Benden kurtulmanın tek yolu ölümdür" dediğini ileri sürerek kendisinden şikayetçi olmuş, Oktay Ö, hakkında tehdit ve şantaj iddiasıyla dava açılmıştı.

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