Bir Başkadır Yasin kim oynuyor Fatih Artman kimdir kaç yaşında?

Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır 8. bölümden oluşan 1. sezonu ile yayına girdi. Hemen Türkiye gündemine oturan dizi Bir Başkadır'ın konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. Bir Başkadır'da Meryem'in abisi olan Yasin'i oynayan oyuncu Fatih Artman kimdir, kaç yaşında?

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Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır yayına girdi, daha ilk günden olay oldu Türkiye'nin konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Bir Başkadır oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri de Meryem'in abisini oynayan Yasin karakterine hayat veren Fatih Artman oldu. Şu sıralar Menajerimi Ara dizisinde oynayan Fatih Artman hakkında merak edilenler...

Fatih Arıtman kimdir, kaç yaşında:

13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babasını 2002 yılında hayatını kaybetti. İlkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Kendi tabiriyle cep harçlığını çıkarmak için oyuncu olan Fatih, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır.

Bir Başkadır dizisinin konusu nedir: Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

Bir Başkadır oyuncuları kimdir: Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncuları arasında Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.