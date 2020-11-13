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Afyonkarahisar'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

AFYONKARAHİSAR'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde 65 yaş ve üzerine belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü. Bu kapsamda kentteki İstasyon Caddesi, Akarçay Mesire Alanı, Bedesten Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol,  2. Dumlupınar (Sevgi Yolu), Ordu Bulvarı, Erenler Mahallesi Kafeler Bölgesi, Milli Egemenlik Caddesi, Gazlıgöl Caddesi, Uzun Çarşı, Anıtpark, Kent Meydanı, Otogar, pazar yerleri ve otobüs duraklarında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi. 

Ayrıca, Afyonkarahisar Valiliği A Blok'a girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceği belirtildi.

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