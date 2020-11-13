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Kütahya'da satarken yakayı ele verdi! Tarihi eser niteliğinde

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA’da tarihi eser niteliğindeki 3 Kur’an-ı Kerim’i, alıcı kılığına giren polislere satmak isteyen şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın elinde bulunan 3 adet tarihi eser niteliğinde Kur’an-ı Kerim'i pazarlamak için müşteri arayışında olduğu bilgisi elde edildi.

Şahsın açık kimlik ve adres bilgilerini tespit eden polis, şahıs ile müşteri gibi irtibat kurdu. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheli şahıs bahse konu tarihi eserleri görevlilere pazarlamaya çalışırken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki 3 Kuran muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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