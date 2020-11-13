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İtalyan teknoloji milyoneri cinsel istismar suçuyla gözaltına alındı

İtalya’da teknoloji şirketi milyoneri Alberto Genovese, geçen ay katıldığı uyuşturucu partisinde 18 yaşındaki bir genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İtalya'da eknoloji şirketi milyoneri Alberto Genovese (43), Ekim ayında katıldığı uyuşturucu partisinde ​18 yaşındaki bir genç kıza cinsel istismarda bulunduğu ve zorla uyuşturucu madde kullandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, bale dünyasının süper starlarından biri olarak kabul edilen Roberto Bolle’nin partinin verildiği binada yaşadığı ve çatı katından gelen seslerden şikayetçi olması üzerine polise haber verdiği ifade edildi. Genovese’in kapısını çalan polisler, yanıt almamasının ardından evin kapısını kırarak, içeri girdiği bildirildi.  

'Kontrolümü kaybettim'
Polise kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç kız direnmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirtti. Aldığı darbelerin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın yaralarını inceleyen doktorun,  “Hiç bu kadar acımasız bir şey görmedim” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Gözaltına alınan Genovese, polise verdiği ilk ifadesinde, uyuşturucu kullanırken kontrolü kaybettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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