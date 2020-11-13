Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı

Uzman isimden Marmara için korkutan 'katil fay' uyarısı tsunami etkisi de gösterecek

Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Antalya'da zehir tacirleri pes dedirtti! İlk kez böyle bir yöntem denendi