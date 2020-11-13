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Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı

 HATAY'da, askeri yasak bölgedeki tarlasında toprağa gömülü 3 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.F'nin Hacıpaşa Mahallesi'ndeki 1. derece askeri yasak bölgede Molozlar mevkisindeki tarlasına uyuşturucu gömdüğü ihbarını aldı.

Bölgede "Öğle" isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, nar ağaçlarının bulunduğu tarlada toprağa gömülü 3 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.F, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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