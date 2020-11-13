Galatasaray'dan Belhanda'ya yeni sözleşme

Sarı-Kırmızılılar'daki değerini artıran Faslı yıldız Belhanda'ya, devre arasında yeni sözleşme teklif edilmesi gündemde.

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Galatasaray'da sezon başında hem yüksek maaşı hem de performansı sebebiyle gönderilmek istenen oyunculardan biri de Younes Belhanda'ydı. Menajerler üzerinden sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın takımdan ayrılması için kulüp aranıyordu.

Ancak Faslı oyuncunun, bonuslar hariç şu anki sözleşmesinden 3 milyon 350 bin Euro kazanması ve buna benzer bir sözleşmeyi alamaması, gidememesinde kilit rol oynamıştı. Belhanda'ya istediği teklifi veremeyen kulüpler, sonrasında Cim Bom'un kapısını çalmaktan vazgeçiyordu.



Feghouli ile birlikte maaşında indirime gitmediği için Başkan Mustafa Cengiz'in, üstü kapalı olarak hedef gösterdiği iki oyuncudan biri olan 30 yaşındaki futbolcu, hem yönetim hem de taraftar baskısına rağmen bu sezon şu ana kadar genel anlamda çok iyi bir performans gösterdi.

Kara bulutları dağıttı

Sivasspor maçının kazanılmasında 1 gol ve 1 asistle büyük rol oynayan, yükselen performansıyla Aslan'ın kilit yıldızlarından olan Faslı futbolcu, kendisi hakkındaki tüm kara bulutları dağıttı. Bir anda takım içindeki değerini artıran Belhanda'ya yeni bir sözleşme teklif edilmesinin düşünüldüğü konuşuluyor. Devre arasında oluşacak koşullara göre tecrübeli oyuncuya, bonuslar hariç yaklaşık 2 milyon Euro senelik üzerinden 2+1 yıllık bir kontrat önerisinin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.