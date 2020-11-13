Balıkesir’de konut satışlarında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre öne çıkan kentlerin başında gelen Balıkesir’de 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde toplam 24 bin 996 adet konut satışı gerçekleşti. 2019 yılını toplamda 29 bin 69 adet konut satışı ile tamamlayan Balıkesir’de 2020 yılı sonu beklenen konut satışının 35 bin rakamını bulması bekleniyor.

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Son aylarda önemli bir satış hacmi yakalayan Balıkesir ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, ülke genelinde konut satış rakamlarındaki artışın Balıkesir’e de doğrudan yansıdığını ve Marmara bölgesindeki yukarı yönlü konut alım talebinin kent ve sektör adına umut verici olduğunu söyledi.

Aydemir yaptığı açıklamada, "Gelişmekte olan kentler konut satışlarının artması beraber ciddi anlamda bir talep görüyor. Özellikle Balıkesir gibi, turizm ve sanayi sektörlerinin aktif olarak yer aldığı ve buna bağlı olarak yoğun göç alan kentlerde konut ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artan ihtiyaçtan doğan konut edinme talebi inşaat sektörüne de yeni pazarlar açıyor. Bu kapsamda Balıkesir’de merkez ilçeleri başta olmak üzere Edremit, Bandırma, Karesi ve Altıeylül gibi önemli lokasyonlarda ciddi bir konut satışı gerçekleşiyor. 2019 yılı verilerine de yansıyan bu durumun 2020 yılı içinde aynı şekilde olduğunu söyleyebiliriz."

Nüfus artışı ve yeni bir şehirleşme modeli ile Balıkesir’de yeni ve markalı konutlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Balıkesir, Güney Marmara’nın en stratejik lokasyona sahip kentlerinin başında geliyor. Bursa ve İzmir gibi iki büyük kente komşu olması ve turizm anlamında ciddi bir rağbet görmesi bu kenti birçok anlamda talep görür hale getiriyor. Ancak her geçen gün artan talebe rağmen kentteki markalı konut üretimi beklenen düzeyin oldukça altında. Pandemi süreciyle birlikte konut alıcılarının talepleri de oldukça değişti. İnsanlar artık evlerinden ya da yaşadıkları sitelerden çalışmayı tercih ediyor. Sosyal donatı alanları ve gündelik ihtiyaca cevap verebilecek 'insan odaklı' konut projeleri günümüzde aranan nitelikler haline geldi. Bu sebeple, bölgenin değerini arttırmak için markalı yeni konut projelerinin Balıkesir’e kazandırılması gerekiyor” dedi.