Arka Sokaklar Esra Ruşan kimdir gerçekte kim oynuyor?

Kanal D'nin ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Hüsnü Çoban'ın yeni sevgilisini oynayacak olan Gaye Gürsel. Dizide Esra rolünü oynayan Gaye Gürsel kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Arka Sokaklar'daki Esra Ruşan kimdir gerçek adı ne soruları izleyenler tarafından araştırılıyor. Hüsnü Komiser’le yolları kesişen Esra’yaGaye Gürsel hayat veriyor. İşte Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok projede rol alan Gürsel hakkında bilgiler...

Arka Sokaklar'daki Esra kimdir: Arka Sokaklar dizisinde Esra karakterine Gaye Gürsel hayat verecek. Gürsel yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Gaye Gürsel kimdir: Gaye Gürsel, 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide canlandırdığı Ninan karakteriyle geçen Gaye Gürsel, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Safiye rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Gelecek Uzun Sürer, İşler Güçler, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Senin Uğruna, Meleklerin Mucizesi ve Müthiş Bir Film gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.