BIST 1.280
DOLAR 7,64
EURO 9,02
ALTIN 468,19
HABER /  GÜNCEL

Arka Sokaklar Esra Ruşan kimdir gerçekte kim oynuyor?

Kanal D'nin ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Hüsnü Çoban'ın yeni sevgilisini oynayacak olan Gaye Gürsel. Dizide Esra rolünü oynayan Gaye Gürsel kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Arka Sokaklar'daki Esra Ruşan kimdir gerçek adı ne soruları izleyenler tarafından araştırılıyor.  Hüsnü Komiser’le yolları kesişen Esra’yaGaye Gürsel hayat veriyor. İşte Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok projede rol alan Gürsel hakkında bilgiler...

Arka Sokaklar'daki Esra kimdir: Arka Sokaklar dizisinde Esra karakterine Gaye Gürsel hayat verecek. Gürsel yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Gaye Gürsel kimdir: Gaye Gürsel, 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide canlandırdığı Ninan karakteriyle geçen Gaye Gürsel, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Safiye rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Gelecek Uzun Sürer, İşler Güçler, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Senin Uğruna, Meleklerin Mucizesi ve Müthiş Bir Film gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki park rezaleti nedeniyle 2 kişiyi görevden aldı
Dolar ve euro yokuş aşağı! Döviz kademeli şekilde düşerken piyasalar rahatlıyor
Fransız siyasetçi Melenchon: Ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var
İYİ Parti CHP Saadet Partisi ve HDP fena yakalandı Türk milleti metinden çıkarılıyor
Tutuklanan eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’den HDP’ye eleştiriler
Yargıtay'dan cinsel ilişki kararı! Koca kusurlu
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da müstakbel damatla iş birliği: Kayınpeder tarihin ilk diplomasıyla yakalandı
Antalya'da zehir tacirleri pes dedirtti! İlk kez böyle bir yöntem denendi
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy'e demir attı
Aydın'da fotoğraflarını dağıtırım demişti! Öldüren şantajda yeni gelişme
Yıldırım Şimşek kimdir nereli Çukur'a geldi Yıldırım Şimşek dizileri
Yorumlar