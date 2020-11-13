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Adana'da müstakbel damatla iş birliği: Kayınpeder tarihin ilk diplomasıyla yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da Mehmet C.'nin evinde tarihin ilk tıp diplomalarından birinin de olduğu 2 bin 428 parça tarihi eser ele geçirildi. Evinde bunun yanı sıra dinamit lokumu ve elektrikli fünye de bulunan Mehmet C., balık tutmakta kullandığını söyledi. Mehmet C.'nin, müstakbel damadıyla define aradıkları da öğrenilirken ikisi de tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere, Döşeme ve Pınar Mahalleleri'ndeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada Antik Roma, Yunan ve Bizans dönemlerine ait 2 bin 325 sikke, 18 heykel, kolye, yüzük, küpe gibi objeler ve uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen 1 dizüstü bilgisayar, 1 dinamit lokumu, 1 elektrikli fünye, 1 dijital hassas terazi, 1 ölçekli mercek ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından biri de adreslerinde bulunan şüphelilerin Mehmet C. ile kızının nişanlısı Samet B. olduğu belirlendi.

"Müze işletecektim..."

Polis, ele geçirilen eserleri müzeye teslim etti. Mehmet C. ve Samet B. ise polisteki sorgularında ele geçirilen dinamit lokumu ile elektrikli fünyeyi balık tutmak için kullandıklarını öne sürdü. Mehmet C.’nin koleksiyoner olduğu için ürün topladığını, satış yapmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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