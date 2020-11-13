Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YerVFvpR79