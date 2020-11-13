Fenerbahçe'den kiralık gidenler şov yapıyor

Deniz Türüç hem Başakşehir hem de Milli Takım’da futboluyla zirve yaptı. Frey, Zanka, Allahyar, Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve İsmail Yüksek, formasını giydikleri ekiplerin vazgeçilmez isimleri oldu.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, zirve yarışında emin adımlarla ilerlerlen farklı takımlara kiralık gönderdiği futbolcular, adeta şov yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; işte Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isimlerin sezon başından bu yana performansları:

DENİZ TÜRÜÇ: Başakşehir'de 4 lig 3 Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı. Ligde 1 gol attı. Son olarak A Milli formayla Hırvatistan ağlarını sarstı.

MICHAEL FREY: Beveren formasıyla 3 karşılaşmada 11'de yer alıp 1 gol kaydetti.

MATİAS ZANKA: Danimarka'da 4 lig 1 kupa maçında 90'ar dakika süre aldı. Kopenhag takımının vazgeçilmezi oldu.

ALLAHYAR SAYYADMANESH: Zorya Luhansk formasıyla Ukrayna Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma şansı buldu. Ligde 1 gol attı.

BERKE ÖZER: Vesterlo ile ligde 8, Belçika Kupası'nda 1 maçta 11'de görev yaptı. Takımın en iyi ismi olarak gösteriliyor.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN: Konyaspor'da 2'si 11 olmak üzere 6 lig maçında süre buldu.

İSMAİL YÜKSEK: Balıkesir'de 5 lig 1 kupa maçında 11 başladı, 1 gol attı. Performansıyla alkış aldı.

BARIŞ ALICI: Vesterlo'da sadece 1 maçta görev alabildi.

BATUHAN YILMAZ: 24 Erzincan formasıyla 5 lig maçında görev yaptı.

BARIŞ SUNGUR: Muğla'da 6 maçta forma şansı buldu.

EMİR MİRAY KÖKSAL: Kütahya formasıyla ligde 4, Kupada 1 maça çıktı.

MURAT SAĞLAM: Çaykur Rizespor'da henüz istediği süreleri alamadı.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: Boluspor'da sadece 2 maçta sonradan oyuna dahil oldu.