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Gaziantep'te maske ve mesafe ihlali! 665 kişiye cezai işlem uygulandı

GAZİANTEP'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 665 kişiye cezai işlem yapıldı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 665 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 365 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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