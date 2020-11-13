TÜSİAV Başkanı vergi yapılandırmasında yapılması gerekenleri aktardı

TÜSİAV Başkanı Kumdakcı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda "vergi affı" olarak bilinen kanundan faydalanmak isteyenler için yapılandırma hakkında bilgi verdi.

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Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan madde, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

“Başvurular yıl sonuna kadar''

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırma hakkındaki bilgilere öncelikle faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek başladı.

Taksitler en fazla 18 ay olacak

Kumdakcı, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek." ifadelerini kullandı.

“Yapılandırmanın kapsamı çok geniş''

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

“Metin, sadece bir borç yapılandırması ve varlık barışı olarak yasalaştı''

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, kamuoyu tarafından merakla beklenen, kesinleşmiş kamu borçlarının yeniden yapılandırılması hakkında şunları kaydetti:

"Metnin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasına müteakip gerçekleşecek. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin yapıldığı dönemden itibaren tüm kesimler tarafından ilgi ile beklenen matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi düzenlemeler teklife eklenmedi. Daha önceki yasal düzenlemeler ile 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Verilen önergeyle, Cumhurbaşkanı'na verilmesi öngörülen, kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirebilmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirebilmesine ilişkin yetki maddesi de metinden çıkarıldı. Bu açıdan bakıldığında sadece bir borç yapılandırması ve varlık barışı olarak yasalaşan metin, pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukların mükellefler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi ne derece azaltacak, bunu zaman içerisinde gözlemleyeceğiz."

“Taksitler 2 ayda bir''

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu bildiren Kumdakcı, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek.

Ödeme faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak

Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak.

“İlk taksit Ocak 2021'de”

İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de." ifadelerini kullandı.