Yargıtay'dan cinsel ilişki kararı! Koca kusurlu

Yargıtay'ın verdiği tartışmalı karar hukuk dünyasının gündeminde. Hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın "tam kusurlu" olduğuna hükmetti.

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Yargıtay, bir boşanma davasında emsal teşkil edebilecek bir karara imza attı. Kahramanmaraş'ta eşiyle yeterince cinsel ilişki yaşamadığını öne süren koca H.Y. boşanma davası açtı. 4 gün sonra da eşi E.Y. karşı boşanma davası açtı.

Sabah'ın haberine göre; 6 aylık çifti boşayan mahkeme, "Eşit kusurlu" gördüğü çiftin tazminat taleplerini reddetti. Ancak E.Y. nafaka ve tazminat alamadığı için, H.Y. de manevi yönden dosyayı temyiz etti.

Koca 'kusurlu'

Kadını haklı bulan Yargıtay ise hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın "tam kusurlu" olduğuna hükmetti ve kararı bozdu. Verilen son dakika emsal kararıyla birlikte artık eşiyle cinsel birliktelik kurmayan erkek, boşanma davalarında "kusurlu" sayılabilecek.

Cinsel ilişkiye engel yok

Cinsel ilişki kurulamamasında kadının kusuru olmadığını, erkeğin "kusurlu" olduğunu vurgulayan ve cinsel ilişkide bulunmamayı "Kişilik haklarına saldırı" olarak yorumlayan kararda şu detaylar var:

- Sağlıklı cinsel ilişkide kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

- Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı cinsel ilişki kuramadıkları soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

- Kadında, cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık saptanmamıştır. Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna ilişkin bir delil de mevcut değildir. Her iki tarafın da, cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, davalı- karşı davacı erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

- Tarafların kusurlarının hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı belirlemede davacı karşı davalının tazminat isteklerinin reddedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.