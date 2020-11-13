EURO 2020'nin son 4 bileti sahiplerini buldu

EURO 2020'ye gidecek son 4 takım belli oldu. Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez turnuva biletini kazanırken Macaristan, Slovakya ve İskoçya da adını şampiyonaya yazdırdı.

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EURO 2020 play-off finallerinin ardından Kuzey Makedonya, Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri tamamlandı.

Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı. Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı. İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi. 110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu. E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi. İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.