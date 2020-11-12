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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'a köpek heykeli tepkisi

Demirören Haber Ajansı
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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat'a Alabay cinsi köpeğinin heykelini diktirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat'ta Alabay cinsi köpeği için dev heykel diktirdi.

Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir çok kişinin Berdimuhammedov'un heykeli yıktırması için çağrıda bulundu.

Türkmenistan menşeli Alabaylar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.
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