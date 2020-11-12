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Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

Anadolu Ajansı
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Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek" denildi.

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