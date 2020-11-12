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SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor

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Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor. Söz konusu görev şirketin ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) misyonu olacak.

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SpaceX bu hafta tarihi bir göreve hazırlanıyor. Spacecom'un haberine göre, şirket ikinci kez uzaya astronot gönderecek. 
  
Aynı habere göre, söz konusu görev şirketin ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) misyonu olacak. Şirket Crew-1 misyonu kapsamında dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek.  
  
NASA'dan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün 15 Kasım TSİ 03.49'da kalkışa geçeceği bilgisinin altı çizildi. 

SpaceX ilk insanlı fırlatışı mayıs ayında gerçekleştirmişti. Şirket Demo-2 isimli görevde uzaya astronot fırlatmış, Demo-2 görevi SpaceX'i uzaya astronot gönderebilen ilk özel şirket olarak adını tarihe yazdırmasını sağlamıştı. 
  
NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. 

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