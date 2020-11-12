BIST 1.278
DOLAR 7,72
EURO 9,11
ALTIN 467,35
HABER /  DÜNYA
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Boyner'den muhteşem Kasım fırsatı

Çin’de Bekarlar Günü kampanyasında 74,1 milyar dolarlık alışveriş yapıldı

Anadolu Ajansı
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Çin’de Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım dolayısıyla düzenlenen 11 günlük indirim kampanyasında e-Ticaret devi Alibaba’dan 498,2 milyar yuan ( 74,1 milyar dolar) tutarında alışveriş yapıldı.

Abone ol

e-Ticaret devi Alibaba Group'dan yapılan açıklamaya göre Bekarlar Günü’ne özel düzenlenen 11 günlük kampanya kapsamında 74,1 milyar dolar tutarında alışveriş yapıldı. Bu kapsamda 470 ünlü markanın satış tutarı 15 milyon doları aştı.  

Şirketin e-Ticaret üzerinden verilen siparişleri almak için geliştirdiği yapay zeka programı 11 gün boyunca 2 milyar 320 milyon işlem yaparken, sipariş yoğunluğunun en yoğun olduğu anda saniyede 583 bin sipariş alındı.

Çin’de her yıl aralarında Bekarlar Günü’nün de bulunduğu bazı özel günlerde yapılan indirim ve kampanyalar sayesinde tüketim çılgınlığı yaşanıyor.

Çin'de online platformlarda alışverişin zirve yaptığı 11 Kasım, ABD'de en çok alışverişin yapıldığı gün olan "Şükran Günü"nden sonraki ilk pazartesi günü (Cyber Monday) ile rekabet halinde.

Ülkede 2017'deki Bekarlar Günü'nde 25,3 milyar dolar, 2016'da ise 18,1 milyar dolarlık alışveriş yapılmıştı. 

Ülkede, Alibaba Holding çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilki 2009'da yapılmış ve 8 milyon dolarlık online alışveriş olmuştu. 

Çin'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80'den fazlası Alibaba sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Bekarlar Günü kutlamaları, Çin'de 1990'larda üniversite öğrencileri arasında kutlanan özel bir gün olarak başlamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mersin'de yakalandı 5 metre uzunluğunda balıkçılar 5 saatte çıkarabildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK armasına benzetilen görsel! Küçükçekmece Belediye Başkanı'ndan eleştirilere yanıt
İslam Memiş şiddetle tasviye etti: Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek
İzmir Bayraklı'da deprem sonrası ev sahibinden kiracısına inanılmaz teklif
Kritik analiz! Joe Biden'ın başkanlığında, İncirlik'teki nükleer bombalar taşınacak mı?
PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan istifa edecek mi? İlk kez konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın testi pozitif çıktı
Almanya’da durum fena! Yoğun bakımda en yüksek seviye
Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı
Yıldırım Şimşek kimdir nereli Çukur'a geldi Yıldırım Şimşek dizileri
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Ordu'da 8 kişiyi öldüren seri katilden şok sözler
Sigara yasağı genelgesi 2020 sigara içilmeyecek yerler tam liste
Yorumlar