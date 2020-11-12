Samet Aybaba sözleşmeye imzayı attı

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.

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Hes Kablo Kayserispor’da Samet Aybaba dönemi başladı. Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar takım tecrübeli Teknik direktör Samet Aybaba’ya emanet edildi. Sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor ile resmi sözleşmeyi imzalayan Aybaba görevine başladı.



Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Samet Aybaba, kendisini sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi.