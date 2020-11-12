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Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yavuz yaptığı paylaşımda, “Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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