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Grip aşısı sorgulama 2020 nasıl yapılır nereden sorgulanır?

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Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının yeniden artmasının ardından vatandaşlar grip aşısına yöneldi. 2020 Grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı fiyatı ne kadar?

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Artık kış mevsimi iyice yaklaştı sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı. Grip aşısı havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde grip aşısının öncelik sırasına göre yapılacağını açıkladı. Peki grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Grip aşısı kimlere yapılacak? İşte grip aşısı fiyatı 2020...

Grip aşısı kimlere yapılacak: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu bu yüzden grip aşısının belli bir zaman diliminde ve öncelik sırasına göre yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre grip aşısı yaptırması gereken risk grupları şöyle:

*65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

*6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

*Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

*Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

*Kronik böbrek hastalığı olanlar,

*Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

*Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

*Aşırı kilolu olanlar

*Gebeler

*Sağlık çalışanları

Grip aşısı risk grupları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor.

Grip aşısı fiyatları 2020 ne kadar: Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu.

Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

Grip aşısı sorgulama: Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre vatandaşlar, grip aşısı risk grubunda olup olmadığını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Grip aşısı risk grubunda olup olmadığını merak edenler E-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanılarak da girilebilen e-Nabız sisteminde risk grubunda olup olmadıklarını görebilecekler

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