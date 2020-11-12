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İstanbul'da sahte deterjan ve şampuan operasyonu! İş yeri sahibi gözaltında

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İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1870 kilogram toz deterjan, 571 litre bulaşık deterjanı ve 136 litre şampuan ele geçirildi.

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İstanbul'da sahte içkiden sonra şimdi de sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi. Ekipler iş yerini mühürlerken, bir kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1870 kilogram toz deterjan, 571 litre bulaşık deterjanı ve 136 litre şampuan ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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