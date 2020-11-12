BIST 1.294
DOLAR 7,71
EURO 9,11
ALTIN 467,03
HABER /  SPOR
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Boyner'den muhteşem Kasım fırsatı

Vida'nın pozitif çıkmasının ardından TFF'den ilk hamle

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözler A Milli Takım'a çevrildi. Milliler, bu sabah koronavirüs testi yaptırdı.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedildi.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağladı.

A Milli futbol takımında test sonuçları bekleniyor
Bu sabah tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirildi. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecek. Milli takım kafilesi için cumartesi günü de test yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Anlaşma sonrası kaybolan Paşinyan ortaya çıktı: 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık
İstanbul'da bacağından 30 yeleğinden 70 tane çıktı! Piyasa değeri 600 bin TL
Sergen Yalçın bırakacak iddasına Ahmet Nur Çebi'den yanıt
Elazığ'da banyodan gelen sesi duydular! İçeri girince hayatlarının şokunu yaşadılar
HDP binasında bulunan ajanda! Birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri çıktı
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti! Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek
ÖNCEKİ HABERLER
Sigara yasağı genelgesi 2020 sigara içilmeyecek yerler tam liste
Kemal Kılıçdaroğlu eski milletvekili İlhami Çetin'in cenaze törenine katıldı
Pompeo ne yapmaya çalışıyor? Sadece Fener Rum Ortodoks Patriği ile görüşüp gidecek
Ekrem İmamoğlu'ndan Üsküdarlılara güzel haber
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu
İsmail Demirbaş kimdir ne dedi sokak röportajında tutuklandı
Yorumlar 1 yorum