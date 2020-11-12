Vida'nın pozitif çıkmasının ardından TFF'den ilk hamle

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözler A Milli Takım'a çevrildi. Milliler, bu sabah koronavirüs testi yaptırdı.

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A Milli Futbol Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedildi.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağladı.

A Milli futbol takımında test sonuçları bekleniyor

Bu sabah tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirildi. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecek. Milli takım kafilesi için cumartesi günü de test yapılacak.