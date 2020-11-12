BIST 1.292
DOLAR 7,71
EURO 9,12
ALTIN 466,65
HABER /  CHP
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Boyner'den muhteşem Kasım fırsatı

Kemal Kılıçdaroğlu eski milletvekili İlhami Çetin'in cenaze törenine katıldı

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden 15'inci Dönem Yozgat Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi İlhami Çetin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Abone ol

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle dün hayatını kaybeden CHP Yozgat eski Milletvekili İlhami Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri ile Çetin'in ailesi ve yakınları katıldı.

Törende Kılıçdaroğlu, Çetin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Törende Çetin'in özgeçmişi okundu, dua edildi. Evli ve 2 çocuk babası İlhami Çetin, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da bacağından 30 yeleğinden 70 tane çıktı! Piyasa değeri 600 bin TL
Sergen Yalçın bırakacak iddasına Ahmet Nur Çebi'den yanıt
Elazığ'da banyodan gelen sesi duydular! İçeri girince hayatlarının şokunu yaşadılar
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti! Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 470 lira oldu
Fatih Altaylı çok sert çıkıştı: Hastaneler gırtlağa kadar dolu, yakında sokaklarda öleceksiniz
ÖNCEKİ HABERLER
Pompeo ne yapmaya çalışıyor? Sadece Fener Rum Ortodoks Patriği ile görüşüp gidecek
Ekrem İmamoğlu'ndan Üsküdarlılara güzel haber
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu
İngiltere eski Başbakanı Major: Artık büyük güç değiliz
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül'ü kim oynuyor
Alev Alev dizisi uyarlama mı hangi diziden uyarlama çıktı!
Yorumlar