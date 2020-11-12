Aksaray'da vahşet! Marketin depo çalışanı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

AKSARAY'dan gelen haber kan dondurdu. Bir marketin depo bölümünde çalışan kişi tartıştığı mesai arkadaşını beş yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Aksaray'da sabah saatlerinde market zincirinin organize sanayi bölgesindeki deposunda çalışan Ramazan T., malzeme getirdiği şubede görevli, 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Ramazan T., tartışmanın büyümesi üzerine Korkmaz'ı sırtı, karnı ve bacakları dahil vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz, diğer mesai arkadaşları tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Saadet Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan T. ise polis tarafından gözaltına alındı.