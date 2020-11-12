Lavrov'dan Türkiye açıklaması! 'Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek'

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov son dakika açıklamasında, "Rus-Türk gözlem merkezi İHA'larla uzaktan görev yapacak, Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek" dedi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini ifade etti.

Rus ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine demeç veren Lavrov, "Merkez, İHA'lar ve sahadaki özellikle de tüm temas hattındaki durumu tespit etme imkanı sunan diğer teknolojiler de dahil teknik objektif izleme araçlarını kullanarak uzaktan çalışacak ve hangi tarafın ateşkese uyduğunu, hangisinin ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin koşullarını ihlal ettiğini belirleyecek" dedi.

Lavrov, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtti.