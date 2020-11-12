Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti! Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde toparlanabileceğine inanmadığını söyledi. Babacan, 'Güçlü kanaatimiz, sorunları çözemeyecekleri ve sorunların daha da büyüyeceğidir." dedi.

Abone ol

AK Parti'den ayrılarak geçtiğimiz Mart'ta DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, İngiliz Reuters'a konuştu. Babacan, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimini hedef aldı.

Türkiye'de işlerin gidişatı konusunda endişeli olduğunu ifade eden Ali Babacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde toparlanamayacağını öne sürdü.

'Üzgünüz ve çok endişeliyiz'

Babacan, şu açıklamaları yaptı:

"İşlerin gidişatı konusunda üzgünüz ve çok endişeliyiz; çünkü ülke için kaçırılan fırsattan ve Türkiye’nin içine girdiği durumdan dolayı üzgünüz, bu kötü delik, kötü yönetim yüzünden.

'Kur krizi var'

Döviz müdahalelerine baktığınızda şeffaflık yok. Son iki yıldır devlet bankaları aracılığıyla büyük müdahaleler yapıldı ve bu çok korkutucu… 130 milyar doların üzerinde döviz müdahalesi yapıldı. Çok büyük bir bedel ama ne oldu? Hâlâ tekrar tekrar bir kur krizi. Yani bir rasyonellik eksikliği ve bir kişinin içgüdüleri, duyguları ve kişisel inançları var. Bu çok tehlikeli bir plan.

'Bunlar olmazsa, ne yaparsanız yapın ekonomi tarafı bir faydası olmaz'

Kapsamlı bir siyasi revizyon olmalı. Hukuk alanındaki sorunları çözmemiz lazım. Türkiye’nin tekrar bir hukuk devleti olmasını sağlamamız lazım. Hükümetin de Anayasa’ya, mahkeme kararlarına ve parlamentoya saygı göstermesi lazım. Bunlar olmazsa, ne yaparsanız yapın ekonomi tarafı bir faydası olmaz

Erdoğan yönetimi altında...

Ülkenin Erdoğan yönetimi altında toparlanacağına inansaydık, bu partiyi kurmazdık. Güçlü kanaatimiz, sorunları çözemeyecekleri ve sorunların daha da büyüyeceğidir."