İsmail Demirbaş videosu sokak röportajında neler dedi?

Bir sokak röportajında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Erdoğan ve ailesi hakkında konuşan İsmail Demirbaş tutuklandı ve E Tipi cezaevine yollandı. Bu haberin ardından birçok vatandaş İsmail Demirbaş kimdir, aslen nereli ve sokak röportajında ne dedi araştırması yapmaya başladı.

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Antalya'da sokak röportajı sırasında yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren 49 yaşındaki İsmail Demirbaş söyledikleri ile gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında tepki çeken açıklamalar yapan İsmail Demirbaş kimdir, aslen nereli soruları merak edildi.

İsmail Demirbaş'ın evi 24 Ekim'de basıldı. Gözaltına alınan İsmail Demirbaş, adli kontrol şartıyla bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” dedi.

İsmail Demirbaş ne dedi:

Demirbaş ikinci kez konuştuğu bir sokak röportajında yine iktidarı eleştirince bir kez daha gözaltına alındı. Demirbaş hakkında bu kez ev hapsi kararı verildi. Demirbaş ev hapsi kararına itiraz etmek için bir gün sonra adliyeye gitti. Burada dilekçe veren Demirbaş hakkında tutuklama kararı verildi. Demirbaş için CMK'den atanan avukat, Demirbaş'ın cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandığını söyledi. Demirbaş Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Babam kötü bir şey yapmadı: Geçtiğimiz hafta cezaevine görüşen Melih Demirbaş, babasının düşünceleri nedeniyle tutuklanmasına şöyle tepki gösterdi. “Babam kötü bir şey yapmadı. Düşüncelerini ifade ettiği için birçok şey yaşadı. Kendisi suç işlemedi. Maalesef yaşadığımız bu ülkede insanlar kendi düşüncelerini ifade ettikleri için tutuklanıyorlar. Bir an önce babamın serbest bırakılmasını istiyorum."