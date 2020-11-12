BIST 1.293
DOLAR 7,85
EURO 9,28
ALTIN 472,02
HABER /  GÜNCEL
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Boyner'den muhteşem Kasım fırsatı

İsmail Demirbaş videosu sokak röportajında neler dedi?

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Bir sokak röportajında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Erdoğan ve ailesi hakkında konuşan İsmail Demirbaş tutuklandı ve E Tipi cezaevine yollandı. Bu haberin ardından birçok vatandaş İsmail Demirbaş kimdir, aslen nereli ve sokak röportajında ne dedi araştırması yapmaya başladı.

Abone ol

Antalya'da sokak röportajı sırasında yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren 49 yaşındaki İsmail Demirbaş söyledikleri ile gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında tepki çeken açıklamalar yapan İsmail Demirbaş kimdir, aslen nereli soruları merak edildi.

İsmail Demirbaş'ın evi 24 Ekim'de basıldı. Gözaltına alınan İsmail Demirbaş, adli kontrol şartıyla bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” dedi.

İsmail Demirbaş ne dedi: 

Demirbaş ikinci kez konuştuğu bir sokak röportajında yine iktidarı eleştirince bir kez daha gözaltına alındı. Demirbaş hakkında bu kez ev hapsi kararı verildi. Demirbaş ev hapsi kararına itiraz etmek için bir gün sonra adliyeye gitti. Burada dilekçe veren Demirbaş hakkında tutuklama kararı verildi. Demirbaş için CMK'den atanan avukat, Demirbaş'ın cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandığını söyledi. Demirbaş Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Babam kötü bir şey yapmadı: Geçtiğimiz hafta cezaevine görüşen Melih Demirbaş, babasının düşünceleri nedeniyle tutuklanmasına şöyle tepki gösterdi. “Babam kötü bir şey yapmadı. Düşüncelerini ifade ettiği için birçok şey yaşadı. Kendisi suç işlemedi. Maalesef yaşadığımız bu ülkede insanlar kendi düşüncelerini ifade ettikleri için tutuklanıyorlar. Bir an önce babamın serbest bırakılmasını istiyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 470 lira oldu
Fatih Altaylı çok sert çıkıştı: Hastaneler gırtlağa kadar dolu, yakında sokaklarda öleceksiniz
Konya'da otomobilden indirip tecavüz ettiler! Yaptıkları kan dondurdu
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek Beştepe'de görüştü
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber! Koronanın bitiş tarihi bile belli
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı 'yakın tarih bu kadar palavra kaldırmaz' dedi Yılmaz Özdil'i yazdı
İzmir'de enkazdan 90 saat sonra çıkarıldı! Haluk Levent sahiplendi
Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan canlı yayında itiraf etti: İhanet ettik
Selman Öğüt kimdir nerelidir babası ve eşi kimdir?
Prof. Dr. Tuncay Dilci rekabet içerikli oyunlarla ilgili kritik uyarılarda bulundu
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı
Yorumlar