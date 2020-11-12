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Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi açıklaması

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıkların tamamlandığını bildirerek, "FAST
(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (fonların anlık ve sürekli transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir.

Pilot uygulama olarak hizmete alınacak
FAST sisteminin, 18 aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir" denildi.

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