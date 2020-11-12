BIST 1.299
DOLAR 7,78
EURO 9,20
ALTIN 471,96
HABER /  YEREL
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Boyner'den muhteşem Kasım fırsatı

İstanbul'da ATM'den para çekenler dikkat! Temizlik yapan görevliler buldu

Demirören Haber Ajansı
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

ÜSKÜDAR'da dün sabah saatlerinde ATM'de hijyen amaçlı temizlik yapan görevli, iki farklı ATM'ye yerleştirilmiş bilgi kopyalama aparatlarını fark etti. Polis aparatları incelemek üzere takıldığı yerden söktü.

Abone ol

Üsküdar'da dün sabah saatlerinde ATM'lerde hijyen amaçlı temizlik yapan bir görevli, bir bankaya ait Dr. Fahri Atabey Caddesi ile Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerde farklı bir aparatın takılmış olduğunu fark etti.  Durumdan şüphelenen görevli, hemen polise haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ATM cihazlarının üst kısmına kullanıcıların şifre ve kart bilgilerini görecek şekilde takılmış kamera ve muhtemelen kameranın kaydettiği görüntüleri başka bir yere aktaran bir aparat buldu. Olay yeri inceleme ekipleri her iki ATM ve çevresinde aparatları takanlar hakkında ipucu bulmak için inceleme yaptı. Aparatlar, ATM'ler üzerinde delil araması yapıldıktan sonra takıldığı yerden sökülerek incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

Polis ATM'lere bu aparatları yerleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da üretim patladı 5 bin yıldır tüketiliyor! Yahya Peygamberin ekmeği deniyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek Beştepe'de görüştü
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber! Koronanın bitiş tarihi bile belli
Joe Biden döneminde ABD ile Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Fuat Oktay yanıtladı
Dolar ve euro kademeli olarak düşüşe geçti! Piyasalar sakinleşiyor
İşaret ettiği yer sallanan Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı
Türkiye - Rusya maçı oynanacak mı? İşte UEFA'nın talimatı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Hulusi Akar'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Gerekli tedbirleri aldık
Ekin Uzunlar kimdir nereli? Kemençe ustası Ekin Uzunlar yaşı kaç
Erol Bulut'tan sürpriz karar! Fenerbahçe'de oyun planı değişiyor
Pfizer aşısının gönüllüleri, yan etkileri anlattı! Bakın neler yaşadılar
Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip öldürdü
Sigara yasağı olan iller hangisi sigara yasağı genelgesi
Yorumlar