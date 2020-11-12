BIST 1.295
DOLAR 7,85
EURO 9,24
ALTIN 471,43
HABER /  GÜNCEL
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Bitcoin PRO'da hemen hesap aç, yatırım yap kazan

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde tabanca, tüfek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Abone ol

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, örgütsel doküman, toplatılmasına yönelik karar bulunan kitaplar, örgütün sözde bayrağı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve euro kademeli olarak düşüşe geçti! Piyasalar sakinleşiyor
İşaret ettiği yer sallanan Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı
Türkiye - Rusya maçı oynanacak mı? İşte UEFA'nın talimatı
Antalya'da düştü diye gözyaşı dökmüştü! Kan donduran gerçeği itiraf etti
Vergi ve SGK prim borçlarına af geldi! 18 takside bölünecek Meclis'ten geçti
At yarışından dönen apranti İsmail Çizik kazada hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber
Adıyaman'da 1 hafta 70 vaka çıkınca o beldeye giriş çıkış yasaklandı
Joe Biden döneminde ABD ile Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Fuat Oktay yanıtladı
Berat Albayrak annesi Kıymet Albayrak ve babası Sadık Albayrak kimdir?
Bakan Mustafa Varank: Eylül ayında 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı
Yorumlar