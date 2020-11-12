Pfizer aşısının gönüllüleri, yan etkileri anlattı! Bakın neler yaşadılar

Pfizer ve BioNtech ortaklığında geliştirilen ve yüzde 90 etkili olduğu açıklanan Koronavirüs aşısında gönüllü olanlar, aşıdan sonra görülen yan etkiler nedeniyle "ağır bir akşamdan kalma" hissi yaşadıklarını söyledi.

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Pfizer ve BioNtech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısında şu ana kadar 6 ülkeden 43 bin 500'den fazla insan gönüllü oldu. Gönüllülere aşı mı yoksa plasebo mu aldıkları söylenmedi. Öte yandan aşı uygulanan kişiler, bunu anlamakta zorlanmadıklarını çünkü baş ve kas ağrısı hissettiklerini belirtti.



ABD'nin Texas eyaletinde bulunan gönüllülerden Glenn Deshields, aşıdan sonra "ağır bir akşamdan kalma hissi" yaşadığını söyledi ancak etkisinin uzun sürmediğini ekledi. Deshield'a daha sonra bir antikor testi yapıldı ve vücudunda bağışıklık görüldü.



"Aşının yüzde 90 oranında etkili"

Missouri'den bir başka gönüllü ise aşıdan sonra ateş, vücut ağrısı gibi yan etkiler gördüğünü söyledi. Gönüllü, grip aşısındaki yan etkilerin daha ağır olduğunu ekledi. Pfizer CEO'su pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bugün insanlık ve bilim için büyük bir gün. Aşı denemelerimizin üçüncü fazı sonuçları, aşının yüzde 90 oranında etkili olduğunu ortaya koydu" demişti.