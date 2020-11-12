Berat Albayrak annesi Kıymet Albayrak ve babası Sadık Albayrak kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'dan duyurduğu istifasından sonra babası Sadık Albayrak merak edilmeye başlandIı. Peki İslam Medeniyeti Vakfı’nın kurucusu olan aynı zamanda yazar olan Sadık Albayrak kimdir, kaç yaşında, eşi Kıymet Albayrak ve çocukları kimdir?

Abone ol

Oğlu Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından haklarına yapılan yanlış yorumlara karşı çıkan Sadık Albayrak açıklama yaptı. Oğlu Berat Albayrak ve ailesi hakkında yapılan çirkin yorumlara tepki gösteren baba Sadık Albayrak, Erdoğan'ın yanındayız dedi. Peki Sadık Albayrak kimdir, kaç yaşında?

Ailesine yönelik yapılan kara propagandalara cevap veren Albayrak, "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

Sadık Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

''Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur.

60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım.

Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir.''

Erdoğan'ın yanındayız: Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız.

Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, “ölümüne ölümüne” duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir.

Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz.

Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.''

Eğitim Hayatı

Sadık Albayrak, 15 Şubat 1942 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde doğmuştur. 1954'de İlkokulu Cudibey İlkokulu'nda bitirdi. İmam Hatip Okulu'na kaydoldu. 1962'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi.1964 tarihinde İstanbul Sultanahmet Camii kürsü vaizliğine tayin edildi.

Öğrenciliği sırasında, ayrıca Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih gibi İstanbul’un “Selatin Camileri”nde irşad görevlerinde bulundu.

İş hayatı:

Öğrenciliği sırasında, 1964-1967 yılları arasında Yeşilay gençlik başkanlığını devam ettirdi. Yüksek İslam Enstitüsü öğrenci derneği üyeliği ile beraber Mezunlar Derneği başkanlığını da bir müddet sürdürdü. Bu arada İslam Medeniyeti Vakfı’nın kurucusu oldu. 1970 yılından itibaren, İstanbul Müftülüğü’ne bağlı Şeriyye Sicilleri Arşivi'nde 8 yıl uzman olarak çalıştı.

Haziran 1977 yılında MSP’den Trabzon Milletvekili adayı oldu.

1977’de İskilipli Atıf Efendi’nin bir eserinden ötürü, merhum Necip Fazıl’la beraber, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi’nde yargılandı. 1981’de ise bir eserinden dolayı mahkum oldu. 1982-1983 yıllarında 9 ay kadar Silivri Kapalı Cezaevi'nde yattı.

1991 ve 1995 seçimlerinde RP, 1999 seçimlerinde FP’den İstanbul milletvekili adayı oldu. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kültür danışmalığına başladı.

Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Sadık Albayrak, son yarım yüzyıl içinde kültürel mirasımızı ortaya çıkarmak için araştırmalar yapan bir bilim ve fikir adamıdır. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi din ve düşünce hayatı, ilim adamları hakkında inceleme ve araştırmalarıyla tanındı.

1970’li yıllarda Babıali'de Sabah, Yol, Ufuk, Yeni İstiklal, Sebil, vb. gazete ve dergilerinde yazıları çıktı. 1977 Martında çıkmaya başlayan Yeni Devir gazetesinde 'Mizan' başlığı altında günlük yazmaya başladı. 1981'de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 'Son Devir Osmanlı Uleması' eserinden dolayı birincilik ödülüne layık görüldü.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Sadık Albayrak, Kıymet Albayrak ile evlidir.