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ABD'de değişim başladı! Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü belli oldu

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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar beraber çalıştığı Ron Klain'i getireceğini açıkladı.

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Joe Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süredir Biden ile çalışan Klain aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanı olacak.

"ABD başkanlığına seçilen Biden'a hizmet etmek benim için büyük bir onur ve bana duyduğu güvenden onur duydum'' diyen Ron Klain, Joe Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Joe Biden övgü yağdırdı

Joe Biden, Klain için, ''Uzun yıllar birlikte çalıştığım Ron benim için çok değerli, 2009'da Amerikan ekonomisini tarihimizdeki en kötü krizlerden birinden birlikte kurtardık. 2014'te ise ürkütücü bir kamu sağlığı acil durumunun üstesinden geldik. Böyle bir kriz anında ülkemizi tekrar birleştirirken Beyaz Saray Özel Kalemi'nde tam da aradığım, Ron'un siyasi yelpazede herkesle çalışma konusundaki derin deneyimi ve kapasitesi'' değerlelendirmesinde bulundu.

Ron Klain kimdir?

Seçim süreci boyunca Biden'a kıdemli danışmanlık hizmeti veren Klain, Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yaptı.

Klain, Beyaz Saray'ın Ebola ile mücadele koordinatörü görevinde de bulundu.

Biden'a 1989-1992 yıllarında Senato Yargı Komitesi'nde başdanışmanlık yapan Klain, 1988 ve 2008 yıllarında başkan adayı olan Biden'ın danışmanlığını üstlendi.

Eski ABD başkan yardımcılarından Al Gore'un da özel kalem müdürü olan Klain, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile Demokrat başkan adayları Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında da danışman görevinde bulundu.

Ron Klain, Harvard Üniversitesinde hukuk okudu. Georgetown Üniversitesinde misafir profesör olarak çalışan Klain, evli ve 3 yetişkin çocuk sahibi.

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