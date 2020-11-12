TBMM’de koronavirüs şoku! 5 vekilin Covid-19 testi pozitif çıktı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM’de 5 milletvekilinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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İYİ Partili Vekil Fahrettin Yokuş, Meclis'de milletvekillerine yapılan koronavirüs testlerinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Fahrettin Yokuş, farklı partilerden 5 milletvekilinin testinin pozitif çıktığını belirtti.

Vekil Yokuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

An itibariyle TBMM'de torba yasa görüşmeleri sürüyor. Bugün test yaptıran değişik partilerden 5 milletvekili arkadaşımızda Covid-19 çıktı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konuşma sayılarımızı azaltıyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi TBMM'de de virüs yayılıyor.