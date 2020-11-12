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Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel koronavirüse yakalandı

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BURDUR'un Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Konuyla ilgili Yeşilova Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklama yer aldı:

"Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel’e yapılan koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu istirahat sürecini sağlıkla ve en hafif şekilde atlatmasını umuyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıkla görevinin başına gelmesini bekliyoruz."

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