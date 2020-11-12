BIST 1.296
DOLAR 7,84
EURO 9,24
ALTIN 471,49
HABER /  DÜNYA
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Bitcoin PRO'da hemen hesap aç, yatırım yap kazan

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz

ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Abone ol

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Kanada ve Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'in sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı. Vancouver'da 3 gün devam eden duruşmadan sonra mahkeme, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiası ile tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016'da 15 sene hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de tekrar yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin ayrıca Kanada'dan kanola bitkisi alımı ile et ithalatını da aynı gerekçe ile durdurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Vergi ve SGK prim borçlarına af geldi! 18 takside bölünecek Meclis'ten geçti
At yarışından dönen apranti İsmail Çizik kazada hayatını kaybetti
Konya'daki skandal! Süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçiler tahliye edildi
İYİ Parti'de rüşvet iddiası! Koray Aydın, Ümit Özdağ'la ilgili iddiayı doğruladı
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Seçimden sonra ilk kez görüntülenen Trump büyük bir gafa imza attı
ÖNCEKİ HABERLER
Giresun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Bursa'da yürekler ağza geldi! Facianın eşiğinden dönüldü
Papa 2. John Paul, eski başpiskopos McCarrick hakkındaki cinsel istismar iddialarını göz ardı etmiş
Türkiye - Hırvatistan maçında korona skandalı! Vida'nın testi pozitif çıktı
Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu
Sibel Bilgiç kimdir kaç yaşında Sibel Bilgiç şarkıları
Yorumlar 1 yorum