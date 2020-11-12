Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Kanada ve Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'in sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı. Vancouver'da 3 gün devam eden duruşmadan sonra mahkeme, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiası ile tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016'da 15 sene hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de tekrar yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin ayrıca Kanada'dan kanola bitkisi alımı ile et ithalatını da aynı gerekçe ile durdurmuştu.