Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu
Gelen son dakika haberine göre; Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası açıklarında saat 06.34'te büyüklüğü 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin denizin 11.56 kilometre derininde olduğunu açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.67 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 12.11.2020, 06:34:14 TSİ
Enlem : 37.8178 N
Boylam : 26.8428 E
Derinlik : 11.56 km
Detay : https://t.co/OJhWeXRI6d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi