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Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

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Gelen son dakika haberine göre; Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası açıklarında saat 06.34'te büyüklüğü 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin denizin 11.56 kilometre derininde olduğunu açıkladı. 

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