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Başhekim isyan etti! Korona savaşçılarının perişan halini paylaşıp herkesi uyardı

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KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüs vaka sayılarının ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta sayısına dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının hastanedeki yorgun hallerinin fotoğrafını paylaşan Göneş, "Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız" dedi.

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Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüs vaka sayılarının ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta sayısının artışının uyarıların etkili olmadığını gösterdiğini belirterek, "Her gün kaybettiğimiz yakınlarımızın acı haberleri bizde etkili olmuyorsa, okullarına hasret çocuklarımızın, gençlerimizin ruh hali bize ders olmuyorsa, maddi ve manevi kayıplar bizim için önem arz etmiyorsa, aylardır bu mücadelede ruhen ve beden perişan olan sağlık çalışanlarının, daha doğrusu bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız" dedi.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Prof. Dr. Güneş vaka sayılarınının koronavirüs ile ilgili uyarıların etkili olmadığını gösterdiğini ifade ederek, "Ne zaman yardımcı olacaksınız?" başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Covid-19 ile ilgili gerek sosyal medyadan gerekse diğer kanallardan uyarıların her şekli yapılıyor. Etkili olup olmadığını, ne kadar etkili olduğunu veya ne kadar dikkate alındığını bilemiyorum. Son zamanlarda vakaların bu kadar artışı, yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalarımızın artışı uyarıların etkili olmadığını gösteriyor. Pandemi polikliniklerinde saat gece 2.30' lara kadar devam eden kuyruklar bize bu kanıya varmamıza yol açıyor. Sadece özet olarak şunu yazmak istiyorum; Her gün kaybettiğimiz yakınlarımızın, dostlarımızın acı haberleri bizde etkili olmuyorsa, okullarına hasret çocuklarımızın, gençlerimizin ruh hali bize ders olmuyorsa, maddi ve manevi kayıplar bizim için önem arz etmiyorsa, aylardır bu mücadelede ruhen ve beden perişan olan sağlık çalışanlarının, daha doğrusu bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız. Bu yolda her gün kaybettiğimiz, mücadelede hastalanıp daha iyileşme süresini doldurmadan cepheye koşanları düşünün. Biz rahat yataklarımızda rüya aleminde yaşarken hastane koridorlarında canlara can olmak için oda oda koşup perişan olan sağlıkçılarımızın halini düşünün. Bu savaş bizim cephemizde bitmedi ve ilk günkü gibi aynı yoğunlukla devam ediyor. Alkışlar bitse de, övgü dolu kalemler kırılsa da biz mücadelemize devam ediyoruz. Ya siz! Siz bize ne zaman yardımcı olacaksınız?" 

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